Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Diyanet: Hilali hem hesapla hem gözlemle belirliyoruz

Diyanet'te 3 astronom ve 1 vakit uzmanı, namaz vakitlerini belirliyor. Orucun başlaması ve bayramın ilanı için hilali gözetleme işini de bu ekip yapıyor. Bu yıl yurt içinde 41, yurt dışında 70 noktada gözlem yapıldığını belirten astronom Hümeyra Nur İşlek, "Hesaplarımızı yapıyoruz ancak bununla yetinmiyor, gözlemlerle teyit ediyoruz" dedi.

Hilalin izlediği yol artık anlık hesaplara değil, yıllar öncesinden yapılan bilimsel planlamalara dayanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan 3 astronom ve 1 vakit hesaplama uzmanından oluşan ekip, kameri ay başlarından dini günlere kadar tüm hesaplamaları 2035 yılının sonuna dek planladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ekibi, 209 ülkede yaklaşık 19 bin yerleşim yerinin namaz vakitlerini de belirliyor. Kameri ay başlarından hilal gözlemlerine, kıble tespitinden Ramazan imsakiyelerine kadar tüm süreç hem ileri düzey astronomik hesaplamalarla hem de sahadaki gözlemlerle yürütülüyor. Başkanlıkta 29 yıldır astronom olarak görev yapan Hümeyra Nur İşlek, namaz vakitlerinin hesaplanmasından veri tabanının oluşturulmasına kadar tüm aşamaların kendi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

209 ÜLKEYE TAKVİM
Yurt içinde 81 il ve ilçelerin vakitleri 39 bölge esas alınarak hesaplanırken, yurt dışında 34 bölge için takvim hazırlanıyor. 2026 yılı için 73 takvimde toplam bin 797 şehir yer alıyor.

111 NOKTADA GÖZLEM
Kameri ay başlarının astronomik kriterlere göre belirlendiğini ifade eden İşlek, 2035 sonuna kadar dini günler ve ay başlarının tarih ve saatlerinin sistemde yer aldığını söyledi. İşlek, Ramazan hilali için bu yıl yurt içinde 41, yurt dışında 70 olmak üzere 111 noktada gözlem yapıldığını kaydetti. Hilalin görülebilmesi için içtima sonrası ayın güneşten en az 8 derece uzaklaşması ve gün batımında ufukta en az 5 derece yüksekte olması gerektiğini vurgulayan İşlek, hesaplamaların gözlemlerle teyit edildiğini dile getirdi.

ASTRONOMİK YENİ AY VE DİNİ YENİ AY FARKLI
Ramazan'da sabah ezanının imsak vaktinde okutulmasının da sıkça gündeme geldiğini belirten İşlek, imsakın oruca başlama vakti olduğunu, sabah ezanının ise normal zamanlarda daha ileri bir vakitte okunduğunu, Ramazan'da ise sahur kolaylığı için imsak vaktine alındığını kaydetti.

