Diyanet: Hilali hem hesapla hem gözlemle belirliyoruz

Hilalin izlediği yol artık anlık hesaplara değil, yıllar öncesinden yapılan bilimsel planlamalara dayanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan 3 astronom ve 1 vakit hesaplama uzmanından oluşan ekip, kameri ay başlarından dini günlere kadar tüm hesaplamaları 2035 yılının sonuna dek planladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ekibi, 209 ülkede yaklaşık 19 bin yerleşim yerinin namaz vakitlerini de belirliyor. Kameri ay başlarından hilal gözlemlerine, kıble tespitinden Ramazan imsakiyelerine kadar tüm süreç hem ileri düzey astronomik hesaplamalarla hem de sahadaki gözlemlerle yürütülüyor. Başkanlıkta 29 yıldır astronom olarak görev yapan Hümeyra Nur İşlek, namaz vakitlerinin hesaplanmasından veri tabanının oluşturulmasına kadar tüm aşamaların kendi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

209 ÜLKEYE TAKVİM

Yurt içinde 81 il ve ilçelerin vakitleri 39 bölge esas alınarak hesaplanırken, yurt dışında 34 bölge için takvim hazırlanıyor. 2026 yılı için 73 takvimde toplam bin 797 şehir yer alıyor.

111 NOKTADA GÖZLEM

Kameri ay başlarının astronomik kriterlere göre belirlendiğini ifade eden İşlek, 2035 sonuna kadar dini günler ve ay başlarının tarih ve saatlerinin sistemde yer aldığını söyledi. İşlek, Ramazan hilali için bu yıl yurt içinde 41, yurt dışında 70 olmak üzere 111 noktada gözlem yapıldığını kaydetti. Hilalin görülebilmesi için içtima sonrası ayın güneşten en az 8 derece uzaklaşması ve gün batımında ufukta en az 5 derece yüksekte olması gerektiğini vurgulayan İşlek, hesaplamaların gözlemlerle teyit edildiğini dile getirdi.

ASTRONOMİK YENİ AY VE DİNİ YENİ AY FARKLI

Ramazan'da sabah ezanının imsak vaktinde okutulmasının da sıkça gündeme geldiğini belirten İşlek, imsakın oruca başlama vakti olduğunu, sabah ezanının ise normal zamanlarda daha ileri bir vakitte okunduğunu, Ramazan'da ise sahur kolaylığı için imsak vaktine alındığını kaydetti.