'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Avrasya Tüneli'ne PRİDA'dan birincilik ödülü

Avrasya Tüneli, "kapalı devre radyo yayını projesi" ile İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği'nin (İDA) PRİDA İletişim Ödülleri'nde, "Yaratıcı/Yenilikçi Mecra Kullanımı" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 14:53, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 14:54
Türkiye'nin ilk çift katlı ve deniz tabanının altından geçen kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Avrasya Tüneli'nde tünel içi sürüş güvenliğini artırmak ve acil durumlarda etkin yönlendirme sağlamak amacıyla başlatılan radyo yayınları, zaman içinde kapsamını genişleterek sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa uzanan içerikleriyle toplumsal farkındalık oluşturan yenilikçi bir iletişim platformuna dönüştü.

Bu yaklaşımıyla Avrasya Tüneli, PRİDA İletişim Ödülleri'nde "Yaratıcı/Yenilikçi Mecra Kullanımı" kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Özellikle sosyal fayda ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtımına yönelik paylaşımlar, ödülün alınmasında etkili oldu.

Sürücülerin dikkatinin en yüksek olduğu noktada devreye giren tünel içi radyo anonsları, kısa, sade ve dikkat dağıtmayan bir yapıda tasarlandı. Güvenliği önceliklendiren anonslar, aynı zamanda bilgilendirici içeriklerle zenginleştirildi.

Ay bazlı hazırlanan içerik takvimi sayesinde kullanıcılarla sürdürülebilir, planlı ve stratejik bir iletişim modeli oluşturuldu.

80'i aşkın içerik, milyonlara ulaşan etki

Hizmete 2016'da açılan tünelde, ilk yıllarda sürüş güvenliğine odaklanan anonslar ağırlıktayken, 2024-2025 döneminde içerik kapsamı önemli ölçüde genişletilerek 83 farklı anons yayına alındı.

İçerikler, toplumun hafızasında yer eden özel günlerden sivil toplum kuruluşlarına, sürdürülebilirlik mesajlarından güvenlik bilgilendirmelerine, kullanıcı memnuniyetine yönelik işbirliklerinden kültürel paylaşımlara uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Anonsların tümü, gazeteci ve televizyoncu Hande Demirel tarafından seslendirilerek, kurumsal iletişimde süreklilik ve güven sağlayan bir ses tonuyla paylaşıldı. Bu yaklaşım, tünel içi iletişimi bir bilgilendirme alanı olmaktan çıkararak, sesli bir marka deneyimine dönüştürdü.

Anonslar, yılda yaklaşık 28 milyon erişim elde ederek ve 3,2 milyon tekil kullanıcıyla temas sağlayarak zorunlu güvenlik uyarılarının ötesinde bir iletişim etkisi oluşturdu.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimler, içeriklerin hem güvenlik farkındalığını artırdığını hem de toplumsal duyarlılığı güçlendirdiğini ortaya koydu.

PRİDA İletişim Ödülleri, her yıl iletişim dünyasının yaratıcı, yenilikçi ve etkili projelerini ödüllendiren prestijli bir program olarak öne çıkarken, marka itibarı, özgün fikir, toplumsal etki, ölçülebilir sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerle değerlendirilen projeler, alanında uzman jüri tarafından inceleniyor.

"Topluma fayda sağlayan iletişimi önceliklendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, iletişim stratejilerinde bilgilendirme kadar toplumsal katkının da öncelikleri olduğunu belirtti.

Gücüyener, iletişimi yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, topluma fayda sağlayan bir temas noktası olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Radyo anonslarımızla yalnızca güvenli sürüşü desteklemekle kalmadık, sürdürülebilirlik, sosyal fayda ve kültürel bilinç gibi konularda kullanıcılarımızı bilgilendirdik. İşletmemizde hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarını anons içeriklerimize taşıyarak, bireysel düzeyde farkındalık yaratmak ve tasarruf adımlarında ilham vermeyi amaçladık. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının sesini tünel içinde milyonlara ulaştırarak, toplumsal duyarlılığın güçlenmesine katkı sunduk. PRİDA gibi sektörün saygın platformlarından bu ödülü almak, bu bütüncül iletişim yaklaşımımızın takdir edilmesi açısından bizim için büyük bir gurur kaynağı."

