Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Evinin karşısındaki ortaokulun zil sesinin hafta sonları ve resmi tatillerde de çalmasından rahatsız olan vatandaşın imdadına Kamu Denetçiliği Kurumu yetişti. Okul yönetiminin söz vermesine rağmen devam eden gürültü sorunu, KDK'nin devreye girmesiyle kalıcı olarak çözüldü. Artık tatil günlerinde zil çalmazken, okulun ses şiddeti de çevre sakinlerini rahatsız etmeyecek seviyeye çekildi.
Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK'ye başvurdu.
İrtibata geçtiği okul yönetiminin, sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen sorunun devam ettiğini ifade eden vatandaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.
Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi.
Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.