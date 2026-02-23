Kalp nakli bekleyen hasta yapay kalple hayata tutundu

İstanbul'da yaşayan Sarıca'nın, yaklaşık 1,5 yıl önce zatürre geçirmesi sonrasında kandaki enfeksiyonu gösteren değerleri 240'a çıktı.

Enfeksiyonun düşmemesi sonucu durumu kötüleşen Sarıca'ya farklı hastanelerde yapılan ileri tetkiklerinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Durumu giderek kötüleşen Sarıca, farklı araştırmaların ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne başvurdu.

Sarıca'ya ilaç tedavileri uygulanmasına rağmen durumu gün geçtikçe daha kötüleşti, şikayetleri daha da arttı.

Organ nakli sırasında kalp bekleyen hastalar arasında yer alan Sarıca'ya, uygun donör bulunana kadar hayatını sürdürmesi ve görevlerini yerine getiremeyen kalbinin tüm fonksiyonlarını yardımla gerçekleştirebilmesi için yapay kalp destek cihazı takıldı.

Takılan yapay kalp sayesinde günlük yaşamını sürdürmesi amaçlanan Sarıca, yapılacak bir bağışla kendisine ulaşacak kalbi bekliyor.

"Operasyondan yeni çıkmama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum"

Gökhan Sarıca, yaşadığı bir hastalık sonucu enfeksiyonunun çok yükseldiğini, ardından kendisine kalp yetmezliği tanısının konulduğunu söyledi.

Farklı hastanelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurduğunu belirten Sarıca, burada yaşadığı sorunun doktorlar tarafından yakından takip edildiğini anlattı.

Sarıca, ileri derece kalp yetmezliği tanısının ardından tedavisinin başladığını vurgulayarak, süreçte bu durumu hemen kabullenemediğini ama bir yandan da tedavisine devam ederken, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını hissettiğini ifade etti.

Ameliyatla kendisine yapay kalp cihazı takıldığını aktaran Sarıca, "Operasyondan yeni çıkmama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Benle ilgilenen doktorlara, hemşirelere, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıca, ayrıca burada yapay kalple hayatını sürdüren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ayyıldız ile karşılaşmasının karar vermesinde çok etkili olduğunu ifade etti.

Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Sarıca, bu konuya herkesin önem göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Cihazla ilgili her şeyi çok kısa sürede öğrendi"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nihan Kayalar ise Sarıca'nın uzun süredir kalp yetmezliğiyle takip ettikleri bir hasta olduğunu belirtti.

Hastada son zamanlarda nefes darlığı şikayetlerinde artma meydana geldiğini aktaran Kayalar, "Esasen nakil adayı olarak biz takip ediyorduk kendisini. Ancak şikayetleri arttığı için uygun bir donör bulunana kadar kendisini rahatlatmak için cihaz takmaya karar verdik. Kalbi destekleyen bir cihazımız var. Onu takarak, nakile kadar hastamıza zaman kazandırmak için bu cihazımızın implantasyonunu yaptık" diye konuştu.

Prof. Dr. Kayalar, ameliyatın başarılı geçtiğini anlatarak, "Normalde standart ameliyatlarımız giriş, hazırlık ve çıkış yaklaşık 4-6 saat kadar sürüyor. Herhangi bir sorun yaşamadık. Çok da iyi bir postop süreç atlattı hastamız. Genç, dinç, bilinçli bir hasta zaten. Cihazla ilgili her şeyi de çok kısa sürede öğrendi. Hiçbir sorun yaşamadık postop süreçte" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yapay kalp destek cihazlarının kullanımının arttığını dile getiren Kayalar, kalp nakli bekleyen ya da kalp yetmezliği olan hastalarda uygun verici bulunana kadar çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Kayalar, verici sayısının artırılmasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Verici sayısını artırabilsek aslında cihaz takmaktan daha çok kalp nakli yapma şansımız olur. Ama bunu her zaman bulamıyoruz her hasta için. O nedenle de bu hastalarımıza bir çözüm yaratmak için destek cihazlarını sağlıyoruz ve kullanıyoruz. Kullanımımız oldukça arttı. Bunu yapan merkez sayısı da arttı. Biz de bunu yaklaşık 2 yıldır yapmaya başladık. Şu ana kadar çok sayıda hastamıza biz de cihaz taktık."

Organ bağışının önemine de değinen Kayalar, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin hayati fonksiyonlarının cihazlara bağlı olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Bu kişilerin organ bağışlarıyla başka pek çok kişinin hayatını kurtarabiliyoruz. Bunun önemini herkes anlamalı. Sevdiğimiz bir insanın belki organlarını bağışlamak zor gelebilir. Ama pek çok başka insanın hayatını kurtardığımızı göz önüne almak lazım" ifadelerini kullandı.

"Kalp destek cihazı tedavisi günlük hayata dönebilmesinde önemli bir kazanç sağlıyor"

Hastanenin Kardiyoloji ve Kalp Yetmezliği Biriminden Dr. Yelda Saltan Özateş de hastanın yaklaşık 1,5 yıl önce nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti.

Özateş, kalp yetersizliği tanısının hastaya kendilerinden önce koyulduğunu vurgulayarak, "Önce hastaya ilaç tedavisi uyguladık. Aslında son yıllarda uyguladığımız ilaç tedavisiyle birçok kalp yetersizliği bulunan hastanın günlük hayatına devam edebilmesini sağlıyoruz. Ancak bir yerden sonra ilaç tedavileri işe yaramamaya, hastalar hastaneye yatmaya, sık sık acil servis başvuruları yapmaya başlıyorlar. O noktadan itibaren kötüleşmekte olan kalp yetersizliği başlamış oluyor" dedi.

Bu aşamada kalp damar cerrahisiyle mekanik destek tedavilerini değerlendirdiklerini aktaran Özateş, şunları kaydetti:

"Sık hastaneye yatış, hastaneye yatışta ilaçlara rağmen rahatlayamama durumu olmasının üzerine kalp damar cerrahı arkadaşlarımızla görüştük. Hastanın durumunu değerlendirdik. Bir süre kalp bağışı için kalp nakli çağrısına çıktık ama bağış edilmiş kalp bulamadığımız için de yapay kalp destek pompası ameliyatı oldu hastamız. Şu anda durumu gayet iyi. Genç hastalarda yapay kalp destek cihazı tedavisi onların günlük hayata, üretkenliğe dönebilmesinde önemli bir kazanç sağlıyor."