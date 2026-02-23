İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Getty ve Shutterstock birleşmesi ABD'den yeşil ışık aldı

Getty Images Holdings, Inc. ile Shutterstock, Inc., eşit şartlarda planlanan birleşme teklifine ilişkin ABD sürecinin tamamlandığını duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) antitröst incelemeyi koşulsuz sonlandırırken, Birleşik Krallık'taki Competition and Markets Authority (CMA) incelemesinin 19 Nisan'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 17:40, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 17:43
Getty ve Shutterstock birleşmesi ABD'den yeşil ışık aldı

Getty Images Holdings, Inc. ile Shutterstock, Inc., eşit şartlarda planlanan birleşme teklifine ilişkin ABD sürecinin tamamlandığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), işlemi incelediğini ve Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act kapsamında geçerli bekleme süresinin koşulsuz olarak sona erdiğini bildirdi. Böylece ABD tarafında antitröst engeli ortadan kalktı.

İngiltere'de inceleme sürüyor

ABD'de süreç tamamlanırken, Birleşik Krallık'taki inceleme devam ediyor.

Competition and Markets Authority (CMA), devam eden 2. aşama incelemesi kapsamında 19 Şubat'ta ara raporunu yayımladı. Kurumun nihai kararını 19 Nisan'a kadar açıklaması bekleniyor.

Getty Images ve Shutterstock, nihai karar öncesinde CMA ile aktif temaslarını sürdürüyor. Şirketler, özellikle editoryal pazarın yapısı ve birleşmenin yoğun rekabet ortamında müşteriler, katkıda bulunanlar ve iş ortaklarına hizmet kapasitesini nasıl geliştireceği konularında CMA'nın değerlendirmesini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Şirketler, işlemin sağlayacağı faydalar ve piyasa koşulları dikkate alındığında, CMA'nın da DOJ ve diğer küresel düzenleyicilerle uyumlu bir sonuca varmasını beklediklerini belirtti.

Getty Images CEO'su Craig Peters, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "DOJ'un bu işlemin yararlarını takdir eden kararından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Peters, "DOJ'un bugünkü onayıyla, bu iki şirketi bir araya getirme ve finansal temellerimizi güçlendirme ve geleceğimize yatırım yapma fırsatlarını ortaya çıkarma yolunda önemli bir adım attık." dedi.

Shutterstock CEO'su Paul Hennessy ise birleşmenin stratejik yönüne dikkat çekti. Hennessy, "Birbirimizi tamamlayan güçlerimizi birleştirerek, zaman içinde müşterilerimize ve katkıda bulunanlara daha da iyi hizmet ve destek sunabileceğiz. Bu işlem için gerekli olan geri kalan onayları almak üzere Getty Images ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sinerji beklentisi

Şirketler, birleşme işleminin tamamlanmasının ardından genel yönetim giderleri (SG&A) ve yatırım harcamaları (CAPEX) genelinde önemli ölçüde sinerji yaratmasının beklendiğini bildirdi.


