Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 1 trilyon 353 milyar 593 milyon lira, giderleri 1 trilyon 329 milyar 226 milyon lira oldu.

Haber Giriş : 16 Mart 2026 13:16, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 13:17
Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 artarak 1 trilyon 353 milyar 593 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 28,6 artışla 1 trilyon 329 milyar 226 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,1 yükselerek 2 trilyon 774 milyar 838 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 41,9 artarak 2 trilyon 965 milyar 15 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 24 milyar 366 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde de 190 milyar 177 milyon lira açık verdi.


