Tekirdağ Ramazan Çöreği tescillendi

Yıllardır özellikle Ramazan aylarında sofralarda yer bulan ve şehirle özdeşleşen çörek, alınan bu tescille birlikte artık Tekirdağ'a ait tescilli bir ürün olarak kayıtlara geçti.

Şehrin mutfak kültürünü korumak, yerel lezzetleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen başvurunun sonuçlanmasıyla birlikte Tekirdağ Ramazan Çöreği coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Böylece hem ürünün özgün tarifinin korunması hem de Tekirdağ'ın gastronomi turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Kentin kültürel mirası açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen tescil süreci, düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Trakya'da 37 tescilli ürün bulunuyor

Tekirdağ Ramazan Çöreği'nin kentin geleneksel lezzetlerinden biri olduğu vurgulanırken, coğrafi işaret tescilinin yerel üreticiler ve esnaf için de önemli bir değer oluşturacağı ifade edildi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise bölge genelinde coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu tescil, ürünün katma değerini artırırken bölge turizmine de doğrudan katkı sağlayacak. Trakya bölgemizde coğrafi işaretlerle ilgili artan farkındalığın yanı sıra ajansımızın diğer hedefi coğrafi işaretli ürün üreticileri ile satım alım heyetlerini buluşturmak, ürünlerin restoran menülerinde yerini almasını sağlamaktır. Biz bu kapsamda geliştirilecek her türlü projede iş birliği yapmaya hazırız. İçinde bulunduğumuz Mart 2026 itibariyle Edirne'de 15, Tekirdağ'da 14 ve Kırklareli'nde 8 olmak üzere Trakya Bölgemizde toplam 37 coğrafi işaret tescilli ürünümüz bulunuyor. Bölge genelinde devam eden 14 başvurumuz ile Trakya'nın gastronomik mirasını kayıt altına alma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre alınan bu tescille birlikte; çöreğin orijinal tarifi ve yapım teknikleri kayıt altına alındığı için aslına uygun üretim garanti edilecek. Marka değeri artan ürün yerel esnafın ve fırıncıların kazancına katkı sağlayacak.



