Tekirdağ Ramazan Çöreği tescillendi

Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Bayrama Özel 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Altın haftaya düşüşle başladı: İşte 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Antalya'da rüşvet davası başlıyor
Antalya'da rüşvet davası başlıyor
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Eski başkomiserin şüpheli ölümü
Akran işkencesine 3 gözaltı
Akran işkencesine 3 gözaltı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: Anne ve baba öldü, 4 çocuğu ağır yaralandı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
Tekirdağ Ramazan Çöreği tescillendi

Tekirdağ'ın köklü lezzetlerinden biri olarak bilinen "Tekirdağ Ramazan Çöreği", yürütülen çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak kentin gastronomi değerleri arasındaki yerini resmen aldı.

Haber Giriş : 16 Mart 2026 13:10, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 13:18
Tekirdağ Ramazan Çöreği tescillendi

Yıllardır özellikle Ramazan aylarında sofralarda yer bulan ve şehirle özdeşleşen çörek, alınan bu tescille birlikte artık Tekirdağ'a ait tescilli bir ürün olarak kayıtlara geçti.

Şehrin mutfak kültürünü korumak, yerel lezzetleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen başvurunun sonuçlanmasıyla birlikte Tekirdağ Ramazan Çöreği coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Böylece hem ürünün özgün tarifinin korunması hem de Tekirdağ'ın gastronomi turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Kentin kültürel mirası açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen tescil süreci, düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Trakya'da 37 tescilli ürün bulunuyor

Tekirdağ Ramazan Çöreği'nin kentin geleneksel lezzetlerinden biri olduğu vurgulanırken, coğrafi işaret tescilinin yerel üreticiler ve esnaf için de önemli bir değer oluşturacağı ifade edildi. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise bölge genelinde coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu tescil, ürünün katma değerini artırırken bölge turizmine de doğrudan katkı sağlayacak. Trakya bölgemizde coğrafi işaretlerle ilgili artan farkındalığın yanı sıra ajansımızın diğer hedefi coğrafi işaretli ürün üreticileri ile satım alım heyetlerini buluşturmak, ürünlerin restoran menülerinde yerini almasını sağlamaktır. Biz bu kapsamda geliştirilecek her türlü projede iş birliği yapmaya hazırız. İçinde bulunduğumuz Mart 2026 itibariyle Edirne'de 15, Tekirdağ'da 14 ve Kırklareli'nde 8 olmak üzere Trakya Bölgemizde toplam 37 coğrafi işaret tescilli ürünümüz bulunuyor. Bölge genelinde devam eden 14 başvurumuz ile Trakya'nın gastronomik mirasını kayıt altına alma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre alınan bu tescille birlikte; çöreğin orijinal tarifi ve yapım teknikleri kayıt altına alındığı için aslına uygun üretim garanti edilecek. Marka değeri artan ürün yerel esnafın ve fırıncıların kazancına katkı sağlayacak.


