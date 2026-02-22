Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı için sayılı hafta kaldı. Ramazan ayı ilerlerken bir yandan da bayram tarihi araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Ramazan Bayramı ne zaman", "Kadir Gecesi hangi gün" oluyor.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

Kadir Gecesi ne zaman?

Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.