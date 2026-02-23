Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık himayesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle şehit yakınlarının umre ibadetini yerine getirdiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 13:45, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 14:28
Yazdır
Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz emanetleri umre ibadetlerini tamamladı." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle şehit annelerinin ve şehitlerin muhterem eşlerinin, mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzur ve bereketiyle umre ibadetlerini eda ederek memleketlerine dönüş yaptığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Rabb'im dualarını kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin"

"Eylül ayında 21 ilden 61 şehit yakınıyla başlatılan bu anlamlı programın ikinci kafilesinde ise 60 ilimizden 60 şehit yakını mukaddes beldeleri ziyaret ederek ibadetlerini tamamladı. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli annelerimiz ve fedakar eşleri başımızın tacı, gönlümüzün en müstesna yerindedir. Sizlerin duası, sabrı ve metaneti, bu aziz milletin en büyük gücüdür. Rabb'im dualarını kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin."

Paylaşımda, şehit yakınlarının umre ziyaretine ve Bakan Çiftçi ile yaptıkları görüntülü konuşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber