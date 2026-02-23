2026 Yılında Dışarıdan Öğretim Üyesi Alımlarında Azalma Olacak!

22 Şubat 2026 tarihli ve "Cumhurbaşkanlığı, 2026 Atama İzinlerini Yayımladı" başlıklı haberimizde; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi doğrultusunda kamu idarelerine alınacak serbest memur sayıları ile bu sayılardan istisna tutulacak atamalara dair kararın yayımlandığını ifade etmiştik.

Söz konusu Kararın; 1 inci maddesinin c fıkrasına göre yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 5 bin 500 olarak belirlenmiştir.

Uzun bir süredir 6 bin olan öğretim üyesi atama izninin 5 bin 500 düzeyine çekildiğini görüyoruz. Bu durum her geçen gün zorlaşan dışarıdan öğretim üyesi atamalarının bu yıl daha da sıkılaşacağı mesajını vermektedir.

Bununla birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında kullanılmak üzere üniversitelere tahsis edilen atama izinlerine ek olarak 1050 atama sayısının dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır. Ayrıca, bu sayıdan 550 adedinin ise öncelikli alanlarda eğitim yapmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına tahsisine imkan sağlanmıştır.