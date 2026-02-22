Cumhurbaşkanlığı, 2026 atama izinleri yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı, 2026 yılında kamuya atanacak serbest memur sayılarını, öğretim elemanı izinleri ile atama sayısından istisna tutulacak işlemlere dair kararı yayımladı!
16 Şubat 2026 tarihli "CB'den
2026 Atama İzin Kararları Bekleniyor" başlıklı yazımızda; 2 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi
doğrultusunda kamu idarelerine alınacak serbest memur sayıları ile bu sayılardan
istisna tutulacak atamalara dair kararın henüz yayımlanmadığını gündeme getirmiştik.
Bu kapsamda, 2026 yılında kamuya atanacak serbest memur sayıları, üniversitelere
atanacak öğretim elemanı sayıları ile istisna tutulan atamalara ilişkin 17 Şubat
2026 tarihli ve 2026/59 sayılı Karar yayımlanmıştır.
(Not: Yıllardır uygulandığı üzere her kurum kendi atama izni sayısını sistem
üzerinden kendisi görebilmektedir. Kurum bazlı genel bir dağılım yayımlanmamaktadır.)