CB'den 2026 Atama İzin Kararları Bekleniyor!

Kamu idarelerinin 2026 yılında yapacağı atamaların başlayabilmesi için atama izin istisnası ve serbest memur sayılarının belirlendiği Cumhurbaşkanı Kararının yayımlanması bekleniyor!

16 Şubat 2026 14:55
CB'den 2026 Atama İzin Kararları Bekleniyor!

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, kamu kurumlarının yıl içerisinde açıktan veya naklen atama suretiyle yapacakları memur statüsündeki atama sayıları ile bu atama sayısından sayılmayan istisna atamaların çerçevesi her sene Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle uzun yıllardır devam eden uygulamada atama izinleri genellikle Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönem olarak dağıtılmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararında akademik kadrolara dair izin sayısı da belirlenmekte, toplam sayıyı üniversite bazlı olarak Yükseköğretim Kurulu tahsis etmektedir.

Şubat ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde gerek kamu idareleri, gerekse başka bir kamu kurumuna geçme isteği olan kamu görevlileri Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak kararı dört gözle beklemektedir.


