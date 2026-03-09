AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay

Karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun başvurusu üzerine incelendi. AYM, gelir kriterinin sosyal yardım sisteminin sürdürülebilirliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından devletin takdir yetkisi kapsamında olduğunu belirtti.

Gelir kriterinin iptali istendi

Başvuru konusu düzenleme, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 7. maddesinde yer alıyor. Buna göre evde bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için, hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olması şartı aranıyor.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kriterin sosyal devlet ilkesi ve eşitlik ilkesine aykırı olabileceği gerekçesiyle düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

AYM: Sosyal yardım sisteminde gelir kriteri uygulanabilir

AYM kararında, engellilere yönelik sosyal yardım ve bakım hizmetlerinin Anayasa'nın sosyal devlet ve sosyal güvenlik hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, devletin sosyal yardım politikalarını belirlerken kamu kaynaklarının sınırlılığı, ihtiyaç sahiplerinin önceliği ve sistemin sürdürülebilirliği gibi unsurları gözetebileceğini belirtti. Bu nedenle evde bakım yardımının belirli bir gelir seviyesinin altında olan kişilere yönlendirilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varıldı.

"Gelir şartı sosyal yardımın hedef kitlesini belirliyor"

Kararda ayrıca, bakım yardımının herkese değil ihtiyaç sahibi kişilere yönelik bir sosyal destek olduğu ifade edildi. Gelir kriterinin, yardımların gerçekten ihtiyaç sahibi bireylere ulaşmasını sağlayan bir araç olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda AYM, söz konusu düzenlemenin Anayasa'nın sosyal güvenlik hakkını düzenleyen 60. ve 61. maddelerine aykırı olmadığına hükmetti.

Yürürlüğün durdurulması talebi de reddedildi

Mahkeme, iptal talebinin yanı sıra düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması talebini de değerlendirdi. Ancak hem iptal hem de yürürlüğün durdurulması taleplerinin oybirliğiyle reddine karar verdi.

Karar, 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararı görmek için tıklayın.