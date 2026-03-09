Kuzey Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı denizciler ve bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması istendi.