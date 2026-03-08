Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında iki kez yenik düştüğü maçta Samsunspor'u uzatmada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler Sidiki Cherif'in 90+5'te attığı golle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
Ligde 2 maç sonra galip gelen Fenerbahçe puanını 57'ye çıkarıp zirve takibini sürdürdü.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL 11. dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmanın arasında yükselen Mouandilmadji kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.
GOL 15. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahası çizgisine gelip penaltı noktasına hareketlenen Guendouzi'ye yerden pasını yolladı. Fransız futbolcunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlara gitti: 1-1.
21. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Guendouzi'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
GOL 23. dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe savunmasının anlaşmazlığı sonucunda topu kalan Tomasson'un soldan ortasında kale sahası önünde topu alan Mouandilmadji düzeltip yerden vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
35. dakikada Samsunspor yine sol kanattan geldi. Çizgide topla buluşan Tomasson, ceza sahasına hareketlenen Holse'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Archie Brown'ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.