Benzin ve motorine zam bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 9 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

09 Mart 2026 08:03
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, 9 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor.

Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

  • İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL
  • İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.69 TL
  • Ankara akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.17 TL
  • İzmir akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 61.13 TL
  • Motorin litre fiyatı: 66.09 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.09 TL

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.


