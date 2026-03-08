135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Dünya

Hamaney sonrası İran'da yeni dini liderde uzlaşı sağlandı

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası toplanan Uzmanlar Meclisi, yeni liderin belirlenmesi konusunda "neredeyse kesin bir uzlaşıya" varıldığını duyurdu. Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, yeni lider seçimi için kayda değer bir çoğunluğun oluştuğunu ancak resmi açıklama öncesi bazı yasal ve siyasi engellerin aşılması gerektiğini belirtti.

08 Mart 2026 13:34
Hamaney sonrası İran'da yeni dini liderde uzlaşı sağlandı

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, ABD-İsrail saldırısında ölen dini lider Ali Hamaney'in yerine gelecek isme yönelik yaptığı açıklamada, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı" dedi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail iş birliğinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Uzmanlar Meclisi üyesi ve Meşhed Cuma İmamı Ahmed Alemülhüda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Alemülhüda, Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin kim olacağına henüz karar vermediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Anayasaya göre hiç kimsenin, hatta Uzmanlar Meclisi üyelerinin bile görüşlerini değiştirme hakkının bulunmadığını ifade eden Alemülhüda, "Şu anda Uzmanlar Meclisi Sekreterliği'nin sorumlusu Hüseyni Buşehri'dir ve Meclis'in kararını tebliğ etme ve kamuoyuna açıklama görevi kendisine aittir" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşı sağlandı"

Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri ise liderlik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin de kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

