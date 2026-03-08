Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar

Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlığında toplanacak. Kabine'nin gündemi Ortadoğu savaşı olacak.

ABD-İsrail-İran savaşındaki tüm gelişmeler Ankara'da dikkatle takip ediliyor. Ortadoğu'daki gelişmeler yarın Beştepe'de toplanacak Kabine'de değerlendirilecek.

İran'dan ateşlenen bir balistik füze Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürülmüştü. Gelişmenin ardından Tahran ile iletişime geçilmiş, tepki mesajları iletilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili "Kolay kolay provakasyona gelen bir ülke değiliz." değerlendirmesi yapmıştı.

Tahran yönetiminden ise "Saldıraya izin vermeyen ve saldırmayanlara saldırmayacağız, şu ana kadar saldırdığımız için de özür dileriz." açıklaması gelmişti. Tüm bu gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu Kabine'de ele alınacak.

NTV'nin derlediği habere göre, görüşülecek bir diğer başlık ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek için örgütlediği iddiası. Konuyla ilgili Ankara, İsrail'in yıllardır bu yönde bir çaba içerisinde olduğu üzerinde duruyor. Kabine'de bu ihtimaller değerlendirilecek.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da masada olacak.

KKTC'de F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yöntem ve zamanlamaya ilişkin nihai kararın ne zaman verilmesi gerektiği ele alınacak.

Savaşın Türkiye ekonomisine etkisi

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri de gündemde olacak. Dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebilecek bütün gelişmeler derğerlendirilecek ve olası tedbirler için kapsamlı bir yol haritası hazırlanacak.

Tüm bu başlıklarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine sunum yapması da bekleniyor.

