MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Lübnan'da son bir haftada en az 83 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana en az 83 çocuğun öldürüldüğünü, 254 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 14:42, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 14:39
Pazartesi günü UNICEF'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Lübnan genelinde geçtiğimiz hafta her gün ortalama 10'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 36 çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son 28 ayda Lübnan'da 329 çocuğun öldüğü ve 1.632 çocuğun yaralandığı bilgisine yer verildi.

Çocuklar üzerindeki ağır bedel

Bu rakamların sarsıcı olduğunu vurgulayan ajans, verilerin çatışmanın çocuklar üzerindeki ağır bedelinin açık bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Lübnan genelindeki kitlesel yerinden edilmelerin, yaklaşık 200 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 700 bin kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı, bu durumun daha önceki gerilimlerde yerinden edilen on binlerce kişiye eklendiği kaydedildi.

Uluslararası insancıl hukuk çağrısı

UNICEF, tüm taraflara okullar ve sığınaklar dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Açıklama, durumun yatıştırılması ve çocukların daha fazla zarar görmesinin önlenmesi için acil çaba sarf edilmesi gerektiği vurgusuyla sona erdi.

