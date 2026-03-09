MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Haber Giriş : 09 Mart 2026 12:14
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı

Şubatta zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatı başarılı bir performans göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin yürüttüğü etkili ticaret diplomasisi de ihracatına olumlu yansıdı.

Türkiye'nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 64,9 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarken, ülkeye 2025 Şubat döneminde 1 milyar 484,9 milyon dolarlık dış satım yapılmıştı.

Almanya böylece Türkiye'nin ihracatında liderliğini sürdürdü. Şubat ayında Birleşik Krallık'a 1 milyar 115,4 milyon dolarlık, İtalya'ya 1 milyar 12,3 milyon dolarlık, ABD'ye 994,7 milyon dolarlık, Fransa'ya 861,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İhracatta lider otomotiv endüstrisi

Bu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat yapan ve ihracatını en fazla artıran sektörlere bakıldığında sanayi grubu öne çıktı.

Şubat ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 543 milyon 979,6 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 198,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 130,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 116,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 100,2 milyon dolarla elektronik ve elektronik sektörü izledi.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı. Bu dönemde otomotiv endüstrisi Almanya'ya 75 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleştirdi.

İhracat artışında otomotiv endüstrisini 22,7'şer milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 15,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 13,5 milyon dolarla mücevher sektörü takip etti.

Almanya'ya demir ve demir dışı metaller sektörü 130,4 milyon dolarlık, fındık ve mamulleri sektörü 63,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

