Kadroya Geçen Sürekli İşçiye Tayin Yasağı Getiren Hükme İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerin başka bir idareye tayin olmalarını engelleyen düzenlemeyi iptal etti!

Haber Giriş : 09 Mart 2026 10:14, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 11:17
Kadroya Geçen Sürekli İşçiye Tayin Yasağı Getiren Hükme İptal Kararı

Taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerle ilgili hususları düzenleyen, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasında; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir." hükmü yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kararı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. maddesinde yer alan ve sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" istihdam edilmesini öngören hükme ilişkin itiraz başvurusu üzerine verildi. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, söz konusu ibarenin işçilerin yer değişikliği taleplerini kategorik biçimde engellediğini tespit etti.

Söz konusu karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin başvurusu üzerine alındı. Mahkeme, bir işçinin yer değişikliği talebinin reddedilmesine ilişkin davada uygulanacak kuralın Anayasa'ya aykırı olabileceği kanaatiyle konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

AYM: Yer değişikliği talepleri mutlak biçimde engellenemez

Anayasa Mahkemesi kararında, kadroya geçirilen işçilerin yalnızca geçiş öncesi ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere ve aynı teşkilat ile birimde çalıştırılmalarını öngören düzenlemenin işçilerin yer değişikliği taleplerini fiilen ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

Mahkemeye göre söz konusu kural, işçilerin herhangi bir nedenle başka bir teşkilat veya birime geçebilme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmakta ve idarenin bu talepleri değerlendirmesine imkan tanımamaktadır. Bu durumun çalışanların korunmasına ilişkin anayasal yükümlülüklerle bağdaşmadığı vurgulandı.

Anayasa'nın 49. maddesine aykırı bulundu

Yüksek Mahkeme, devletin çalışanları koruma ve çalışma hayatını geliştirme yükümlülüğünü düzenleyen Anayasa'nın 49. maddesi kapsamında değerlendirme yaptı. Kararda, çalışanların yer değişikliği taleplerinin mutlak şekilde engellenmesinin çalışma hayatının korunması ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Bu gerekçeyle 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" ibaresinin iptaline karar verildi.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Anayasa Mahkemesi, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu süre içinde yasama organının gerekli düzenlemeleri yapabilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu karar, 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçirilen yüz binlerce sürekli işçi açısından önemli bir hukuki tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kadroya geçen işçilerin yer değişikliği taleplerinin idare tarafından değerlendirilmesi ve yargı denetimine açık hale gelmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

