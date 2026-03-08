Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli Komiser Nisa Aydın ve ekibi, teşkilat bünyesindeki binlerce memura teorik ve uygulamalı atış dersleri vererek acil müdahale yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyor. "Hatanın telafisi ölüm olabilir" diyen uzman eğitmen Nisa Aydın, personeline her silahı dolu kabul ederek hareket etmeyi, "GİH" (Güvenlik-İsabet-Hız) kuralını ve tetik disiplinini aşılayan zorlu bir program yürütüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2026 15:30, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 15:42
Yazdır
Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli kadın atış eğitmenleri, yılda binlerce polise eğitim veriyor. Uzman atış eğitmeni Komiser Nisa Aydın (48), "Mesleğimizin kadını erkeği yok. Ancak kadının gücü özünden, Nene Hatunlarımızdan geliyor" dedi.

Atış poligonunda görev yapan uzman atış eğitmeni komiser Nisa Aydın ile yardımcı atış eğitmenleri polis memurları Büşra Yabalak, Cansel Yaman ve Leyla Demir'den oluşan ekip, yılda yaklaşık 25 bin polise silah kullanımı ve acil müdahale yetkinliklerini artırmak amacıyla yoğun eğitim programı yürütüyor. Güvenliği esas alan ekip, eğitimlerde önceliğin güvenlik, ardından isabet ve hız olduğunu vurguluyor. Polislerin kritik görevlerde daha etkin ve güvenli hareket edebilmesi için hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

'ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN GÜVENLİK'

Uzman atış eğitmeni komiser Nisa Aydın, eğitimlerde silah kullanımının en önemli unsurunun güvenlik olduğunu belirterek, "Atış eğitimlerinde en önemli 3 unsur vardır, güvenlik, isabet ve hız. Ancak bunların sıralaması çok önemli. Önceliğimiz her zaman güvenlik. Çünkü silahla yapılan hatanın telafisi yoktur. Çoğu zaman ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle elimizdeki her silahı her zaman dolu kabul ederiz ve ilk olarak güvenlik tedbirlerini uygularız. Güvenlik sağlandıktan sonra isabet, ardından hız gelir. Bu 3 unsur bir araya geldiğinde mükemmel bir atış ortaya çıkar" dedi.

ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Atış eğitmeni olabilmek için belirli aşamalardan geçildiğini belirten Aydın, "Temel atış eğitmeni yetiştirme kursu ve eğitimci kurslarını başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bu kursların sonunda yapılan sınavları ve parkurları geçmek şart. Eğitimler oldukça zorlu aşamalardan oluşur. Gece atışları da bu eğitimlerin önemli bir parçasıdır. 5 günlük temel atış eğitimi ve 15 günlük ileri seviye eğitim kursları bulunmaktadır. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan personel eğitmen olmaya hak kazanır" diye konuştu.

ÖNCE KURU TEKNİK, SONRA GERÇEK ATIŞ

Eğitimlerin günlük programı hakkında da bilgi veren komiser Aydın, şöyle dedi:

"Sabah mesai saatlerinde görev yerimize geliyoruz. Atış eğitimine katılacak personeli karşılayıp kayıt işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından yaklaşık 1 saat kuru teknik eğitim veriyoruz. Personelin yeterli seviyeye ulaştığına kanaat getirdiğimizde gerçek atış eğitimine geçiyoruz. İlk olarak beylik tabancalarıyla, ardından teşkilatımızda bulunan uzun namlulu silahlarla atış eğitimlerini yaptırıyoruz. Eğitimlerin sonunda personelimizi güvenli şekilde görev yerlerine ya da evlerine sağ salim uğurluyoruz."

'BAYRAK TESLİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Ekiplerinde 3 kadın aday eğitmen bulunduğunu belirten Aydın, yeni eğitmenler yetiştirmenin önemine dikkati çekerek, "Bu durumu bir bayrak teslimi olarak görüyoruz. Kadın veya erkek ayrımı olmaksızın, mesleği devredeceğimiz zaman arkamızdan bu görevi sürdürecek yeni eğitmenler yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türk kadınının gücünü ve kararlılığını yansıtmak için her zaman yeni eğitmenler yetiştiriyoruz. Kadının gücü özünden gelir; Nene Hatunlardan, geçmişimizden ve tarihimizden gelir. Biz de bu gücü görevimizde yansıttığımız için büyük bir gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber