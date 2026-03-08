Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti

TBMM Genel Kurulunda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden belirlendi. Yapılan değişiklikle, trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme geçildi.

Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırılarak, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sisteme geçiş yapıldı. Ayrıca hız kuralları, "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı statüde sınıflandırıldı.

Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

En düşük 2 bin TL

Yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak. Mesela, yerleşim yeri içerisinde hız sınırının 50 kilometre/saat olarak belirlendiği yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda ise 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi durumunda hız ihlali başlangıcı kabul edilecek.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak değerlendirilecek. Türkiye'de yer alan habere göre, hız sınırını belirlenen oranlarda aşan sürücülerin ehliyetlerine kademeli olarak 30, 60 ve 90 gün süreyle el konulacak. Ehliyeti geri almak için de psikoteknik muayene şartı var.