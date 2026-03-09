Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 18:40, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 18:39
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,64 ile ticaret, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,89 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya yol açabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Mart Perşembe açıklanacak "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

