VMD Başkanı Yüksel: Bir vergi müfettişinin devlete katkısı 40 milyon TL

Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Denizli'de bir günde ikinci deprem
Denizli'de bir günde ikinci deprem
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

VMD Başkanı Yüksel: Bir vergi müfettişinin devlete katkısı 40 milyon TL

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel, 2025 yılında yapılan denetimler sonucunda 293,9 milyar TL kamu alacağı tespit edildiğini ve her bir müfettişin ekonomiye ortalama 40 milyon TL katkı sağladığını açıkladı. Son 5 yılda 750 müfettişin istifasıyla kamunun yıllık 30 milyar TL'lik potansiyel gelirden mahrum kaldığını belirten Yüksel, meslek mensuplarının özlük haklarında iyileştirme beklediğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2026 20:10, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 21:13
Yazdır
VMD Başkanı Yüksel: Bir vergi müfettişinin devlete katkısı 40 milyon TL

Vergi denetimine ilişkin 2025 yılı verileri, vergi müfettişlerinin kamu maliyesine sağladığı katkının büyüklüğünü ortaya koydu. Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel, vergi denetim sonuçlarını değerlendirerek vergi müfettişliğinin kamu maliyesi açısından yüksek katma değer üreten stratejik bir kamu görevi olduğunu söyledi.

Denetimlerden 293,9 milyar TL kamu alacağı

Vergi denetim verilerine göre 2025 yılında yürütülen incelemeler sonucunda:

  • 748,5 milyar TL matrah farkı tespit edildi
  • 116,4 milyar TL vergi tarhı önerildi
  • 177,4 milyar TL ceza kesilmesi istendi
  • Böylece toplamda 293,9 milyar TL kamu alacağı ortaya çıkarıldı.
    Yüksel, bu rakamın vergi denetiminin kamu maliyesi açısından taşıdığı stratejik önemi açık biçimde gösterdiğini ifade etti.

Müfettiş başına ortalama 40 milyon TL katkı

Denetim verimliliğine ilişkin dikkat çekici bir diğer veri ise müfettiş başına ortaya çıkan kamu katkısı oldu.
Yüksel, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre bir vergi müfettişinin ortalama yaklaşık 40 milyon TL kamu katkısı sağladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Vergi müfettişliği yalnızca bir denetim görevi değildir. Kamu maliyesinin korunması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi adaletinin sağlanması açısından son derece yüksek katma değer üreten bir kamu fonksiyonudur."

Denetlenen mükellef oranı 2,3 kat arttı

Vergi denetim kapasitesinde de son yıllarda önemli bir artış yaşandı.
2024 yılında denetlenen mükellef sayısı 110.666 iken, 2025 yılında bu sayı 285.329'a yükseldi.
Bu veriler Türkiye'de denetlenen mükellef oranının bir yıl içinde yaklaşık 2,3 kat arttığını ortaya koyuyor.

Büyük mükellef incelemeleri denetimin merkezinde

Vergi incelemelerinin dağılımına ilişkin veriler incelendiğinde büyük mükelleflerin denetim içindeki payının dikkat çekici olduğu görülüyor.
Vergi incelemeleri içinde büyük mükelleflerin oranı yaklaşık %23 seviyesinde bulunuyor. Bu durum vergi denetimlerinin ekonomik büyüklüğü yüksek mükellef gruplarına yoğunlaştığını gösteriyor.

Son 5 yılda yaklaşık 750 müfettiş istifa etti

Vergi denetim sisteminin sürdürülebilirliği açısından insan kaynağı da önemli bir tartışma başlığı olarak öne çıkıyor.
Son 5 yıl içinde yaklaşık 750 vergi müfettişinin görevinden istifa ettiği belirtilirken, mevcut verimlilik verileri dikkate alındığında bu durumun kamu maliyesi açısından önemli bir potansiyel katkı kaybına işaret ettiği değerlendiriliyor.
Yapılan hesaplamalara göre bir vergi müfettişinin ortalama 40 milyon TL kamu katkısı sağladığı dikkate alındığında:

  • 750 müfettişin görevde kalması halinde yıllık yaklaşık 30 milyar TL kamu katkısı üretilebileceği ifade ediliyor.

Özlük düzenlemesi beklentisi sürüyor

Öte yandan vergi müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme son dönemde TBMM gündemine üç kez gelmesine rağmen ertelendi.
Yüksel, bu durumun meslek camiasında doğal olarak bir hayal kırıklığı yarattığını ancak vergi müfettişlerinin görevlerini devlete bağlılık ve kamu sorumluluğu bilinciyle sürdürmeye devam ettiğini söyledi.
Vergi denetim sisteminin sürdürülebilirliği açısından vergi müfettişliği mesleğinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve özlük düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber