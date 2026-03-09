'Markette bebeğin yüzüne zarar verildi' iddiasına soruşturma
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 21:15, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 21:17
Başsavcılık, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.