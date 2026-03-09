Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları

Türk Eğitim-Sen, ara tatil ile ilgili yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre ankete katılanların yüzde 80.5'i ara tatilin kaldırılmaması yönünde oy verdi.



Türk Eğitim-Sen ara tatil ile ilgili Türkiye genelinde 2 bin 748 kişiyle bir anket yaptı. Birer haftalık ara tatiller üzerine katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan ankette, 'birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna 'hayır' yanıtını verenler yüzde 80,5 oranında açık bir çoğunluk oluştururken, ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 19,5 olduğu belirtildi. Ayrıca, anaokulu/anasınıfında görev yapan öğretmenlerin yüzde 82,9'u ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkarken, yüzde 17,1'i kaldırılması gerektiğini belirtti. Bunu yanı sıra ilkokulda da benzer bir tablo seyredildi. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin yüzde 81,3'ü ara tatilin kaldırılmasına 'hayır', yüzde 18,7'sinin 'evet' yanıtını verdiği ifade edildi.

Lisede de ciddi bir fark var



Lise kademesinde ise dikkat çekici bir farklılık ortaya çıktığı yapılan ankette gözler önüne serildi. Lisede görev yapan öğretmenlerin yüzde 24,6'sı ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünürken, yüzde 75,4'ü ise kaldırılmasına karşı çıktığı açıklandı. Bu oran, diğer kademelere kıyasla ara tatillerin kaldırılmasını savunanların en yüksek olduğu grubun lise öğretmenleri olduğunu gösterdi.

Baskın görüş, ara tatillerin kaldırılmaması yönünde



Türk Eğitim-Sen yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğunu ara tatillerin kaldırılmaması gerektiği yönünde olduğunu belirtti. Lise kademesinde kaldırılmasını isteyenlerin oranının diğer kademelere kıyasla biraz daha yüksek seyretmesi ise, lise düzeyinde sınav ve akademik takvim baskısının, müfredat yetiştirme kaygısının ve öğretim sürecindeki yoğunluğun ara tatil algısını daha eleştirel yönde etkileyebileceğini ifade eden Türk-Eğitim-Sen, Bakanlığa konuyla ilgili çağrıda bulundu.

En büyük neden psikoloji



Türk Eğitim-Sen, yapılan araştırmada 'Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna 'Hayır' yanıtı veren katılımcıların gerekçeleri incelediğinde, en yüksek düzeyde dile getirilen gerekçenin 'psikolojik iyi oluş halinin artması ve stresin azalması' olduğunu belirtti. Bu ifadenin yüzde 18,4 oranında belirtilmiş olup, 'hayır' diyen katılımcıların yüzde 82,5'i tarafından paylaşıldığı vurgulandı. Bunu sırasıyla 'ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağlıyor' (yüzde 16,7), 'öğretmenlerin derse hazırlık sürecini olumlu etkiliyor' (yüzde 16,5) ve 'öğrencilerin öğrenme isteği, dikkati ve okula yönelik motivasyonunu artırıyor" (yüzde 16,2) gerekçeleri izlendiğini ifade eden Türk Eğitim-Sen, bu nedenlerin ara tatillerin hem öğrenci, hem aile, hem de öğretmen boyutunda çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğuna işaret ettiğini belirtti. Ayrıca 'sosyal faaliyetlere yeterli zaman ayrılıyor' (yüzde 15,5) ve 'okul dışı etkinliklerin öğrenme sürecini desteklemesi' (yüzde 13,9) gerekçeleri de belirtildi. 'Diğer' nedenlerin ise yüzde 2,8 ile sınırlı kaldığı açıklandı.

'Evet' diyenlerin büyük çoğunluğu 'tatil sonrası öğrencilerde motivasyonun azalmasına neden oluyor' gerekçesini ortaya sundu



Araştırmada 'Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna 'evet' yanıtı veren katılımcıların görüşlerinin gerekçeleri incelendiğinde, katılımcıların en fazla belirttiği nedenler arasında 'tatil sonrası öğrencilerde motivasyonun azalmasına neden oluyor' ve 'okula dönüş sürecinde uyum sağlamada zorluklar oluyor' ifadelerinin öne çıktığı belirtildi. Her iki gerekçe ara tatiller kaldırılmalıdır diyenlerin yüzde 23,4'ünü oluşturduğu açıklandı. Bu durum, ara tatillerin özellikle öğrencilerin psikolojik ve davranışsal uyumu üzerinden eleştirildiğini gösterdiği ifade edildi.

"Raporun en dikkat çekici sonucu, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olmasıdır"



Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ara tatillerin öğretmenler tarafından yalnızca bir dinlenme arası olmadığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı birer haftalık ara tatillerin kaldırılması konusunu gündemine almıştır. Konuya ilişkin en sağlıklı değerlendirmenin öğretmenler tarafından yapılacağı açıktır; zira öğretmenler eğitim sahasının doğrudan ve yansıtıcı unsurudur. Türk Eğitim-Sen olarak bu çerçevede yüz yüze bir anket çalışması düzenleyerek, öğretmenlerin ara tatillere yönelik bakış açısını tespit ettik. Buna göre raporun en dikkat çekici sonucu, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olmasıdır. 'Ara tatiller kaldırılmalı mı?' sorusuna verilen yanıtlarda 'hayır' diyenlerin yüzde 80,5 oranında açık ara önde olduğu, 'Evet' diyenlerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu durum, ara tatillerin öğretmenler tarafından yalnızca bir dinlenme arası değil; eğitim sürecini destekleyen, öğretmen ve öğrencinin yeniden toparlanmasını sağlayan bir ara dönem olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Gerekçeler incelendiğinde, kaldırılmasını isteyenler tatil sonrası motivasyon düşüşü ve uyum sorunlarını vurgularken; ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkanların gerekçeleri daha çok öğrencinin ve öğretmenin psikolojik olarak rahatlaması, stresin azalması, öğrenme motivasyonunun yeniden yükselmesi, aile içi etkileşimin artması ve öğretmenin derslere hazırlık sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi etrafında yoğunlaşmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Rapor, geniş katılımlı yapısıyla sahadan güçlü bir geri bildirim sunmakta"



Ara tatilin hem öğretmenler, hem öğrenciler hem de veliler için var olması gerektiğini ifade eden Geylan, "Bu tablo, ara tatilin yalnızca 'dinlenme' değil; öğrenci-öğretmen-aile üçgeninde eğitim sürecini yeniden düzenleyen ve sürdürülebilir kılan bir denge aralığı olarak görüldüğünü göstermektedir. Özellikle psikolojik iyilik hali vurgusu, son yıllarda eğitim ortamlarında sıkça tartışılan tükenmişlik, kaygı, davranış problemleri ve iş yükü gibi başlıklarda ara tatilin dolaylı bir destek işlevi üstlendiğini düşündürmektedir. Genel olarak rapor, geniş katılımlı yapısıyla sahadan güçlü bir geri bildirim sunmakta; karar süreçlerinde öğretmen görüşlerinin ve kademeler arası farklılıkların dikkate alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle raporun ortaya koyduğu tablo, karar süreçlerinde öğretmenlerin geniş çoğunluğunun eğilimlerini dikkate alan ve ara tatilin niteliğini artırmaya dönük tamamlayıcı adımları önceleyen bir yaklaşımın daha gerçekçi ve uygulanabilir olacağına işaret etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahadan yansıyan bu güçlü sese kulak vermesini; eğitim politikalarını belirlerken öğretmenlerin görüş ve değerlendirmelerini esas almasını bekliyor ve talep ediyoruz" cümlelerine yer verdi.