Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Ana sayfaHaberler Yaşam

TEM Otoyolu'ndaki kazaya 16 araç karıştı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ankara istikametinde kapanan otoyol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 09:22, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 09:25
Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç birbirine girdi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından otoyol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

YAKILAN LASTİKLERİN DUMANI YOLU KAPLADI İDDİASI

Kazanın nedeninin ise otoyol üzerindeki köprü altında yakılan lastiklerden yükselen yoğun siyah duman olduğu öne sürüldü. İddiaya göre otoyola yayılan duman görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Ankara yönünde seyir halinde olan sürücüler, duman nedeniyle önlerini görmekte zorlandı.

"GELEN VURDU, GİDEN VURDU"

16 aracın birbirine girdiği kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Mehmet Ali Mutlu yaşadıklarını anlattı. Tırda gıda maddesi taşıdığını ve Düzce'ye doğru giderken tesiste mola verip uyumayı planladığını söyleyen Mutlu şöyle devam etti: "Seyir halindeyken bir aracın dörtlüleri yanıyordu, durduk. Orta şeritteki araçlar ilerlemeye başladı ve duman ortaya çıktı. Ben de orta şeride yöneldiğimde gelen vurdu, giden vurdu. Önce otobüs, arkasında da diğer araçlar vurdu. Ben kimseye vurmadım."

