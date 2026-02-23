'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi

Forbes'un 2026 milyarderler listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralaması güncellendi. Zirvede Murat Ülker yer alırken, listeye bu yıl Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın girmesi dikkat çekti. Yüksek teknoloji ihracatındaki artış, özellikle savunma sanayi şirketlerinin patronlarının servetlerinde önemli yükseliş yarattı.

23 Şubat 2026 15:32
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi

2025 listesiyle karşılaştırıldığında, Baykar kaynaklı servet artışı en dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Selçuk Bayraktar'ın serveti 2,7 milyar dolara yükselerek ilk 10'a girerken, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın serveti de 2,4 milyar dolara çıktı.

Forbes 2026'ya göre Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı

Murat Ülker - 5,3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı - 5,1 milyar dolar
Erman Ilıcak - 3,7 milyar dolar
Feridun Geçgel - 3,4 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk - 3,1 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar
Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç - 2,7 milyar dolar
Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar
Selçuk Bayraktar ilk 10'a girdi

İnsansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere birçok ülkeye yüksek teknoloji ürünü ihraç eden Baykar Teknoloji'nin yüzde 52,5 hissesini elinde bulunduran Selçuk Bayraktar'ın serveti son güncellemeyle 2,7 milyar dolara yükseldi. Böylece Bayraktar, Forbes Türkiye milyarderler listesinde ilk 10'a giren yeni isimlerden biri oldu.

Savunma ve havacılık sektöründeki ihracat büyümesi, Baykar'ın şirket değerlemesini yukarı çekerken, Bayraktar ailesinin toplam servetinde de önemli artış yarattı. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar'ın serveti de 2,4 milyar dolara çıktı ve listede üst sıralara yaklaştı.

2025 listesine göre değişim: Baykar yükseldi

Forbes'un 2025 Türkiye milyarderler listesinde Baykar kaynaklı servet artışı daha sınırlıydı. 2026 güncellemesiyle birlikte özellikle savunma sanayi ve teknoloji şirketlerinin patronlarının servetlerinde artış görülürken, geleneksel holding sahiplerinin sıralamadaki yerleri büyük ölçüde korundu.

2025 listesinde Murat Ülker 5,5 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, Kazancı, Ilıcak ve Şahenk aileleri yine üst sıralarda bulunuyordu. 2026'da zirve sıralaması korunurken, Selçuk Bayraktar'ın ilk 10'a girmesi listenin en dikkat çekici değişimi oldu.

2025'te ilk 10'daydı, 2026'da ilk 10'dan çıktı

2025 listesi en zengin ilk 10'da yer alan ama 2026 ilk 10'da olmayan isimler şu şekilde:

Uğur Şahin (BioNTech)
Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.)
Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.)

2026'da ilk 10'a giren yeni isimler

2026 ilk 10'da olup 2025'te ilk 10'da yer almayan isimler (2025 tablosundaki sıralarına göre):

Feridun Geçgel (2025'te 11. sıradaydı - Astor Enerji)
Mustafa Rahmi Koç (2025'te 13. sıradaydı - Koç Holding)
Selçuk Bayraktar (2025'te 21. sıradaydı - Baykar Teknoloji)
Mehmet Sinan Tara (2025'te 12. sıradaydı - Enka İnşaat)

