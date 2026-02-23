Akaryakıta dev zam kapıda

Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yansıtılacak. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

  • İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 57.17 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.89 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL
  • İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 57.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.74 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.69 TL
  • Ankara akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 58.10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 59.02 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.17 TL
  • İzmir akaryakıt fiyatları
  • Benzin litre fiyatı: 58.37 TL
  • Motorin litre fiyatı: 59.30 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.09 TL

