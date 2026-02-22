Genel Müdür'ün imzasız temyiz dilekçesi reddedildi

Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan başvuru yapacaklar nelere dikkat etmelidir?

Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi talepleri, Sayıştay Başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçelerde aşağıdaki hususlar bulunur:

. Başvuruda bulunan kişinin ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.

. İlamın tarihi, numarası.

. İlgili hesabın adı ve yılı.

. Başvurunun konusu.

. Hangi kanun yoluna başvurulduğu ve başvurunun hukuki sebepleri.

. Varsa duruşma talebi.

Eksiklik varsa ilgiliye süre verilmektedir

Dilekçelerin yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmediğine, ilgisine göre Temyiz Kurulu veya dairece karar verilirse, eksikliklerin on beş gün içinde tamamlatılması dilekçe sahibine tebliğ olunur. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmazsa, ilgisine göre Temyiz Kurulunca veya dairece başvurunun reddine karar verilir.

Her eksik dilekçe reddediliyor mu?

Başvuru sahibinin kimliğini, imzasını, başvuru konusu ilam hükmünü ve hangi kanun yoluna hangi sebeple başvurulduğunu yeteri kadar belli edecek kayıtları ihtiva eden dilekçeler, diğer hususlar gösterilmemiş olsa bile kabul edilir

Yılı: 2022

Daire: 1

Dosya No: 54465

Tutanak No: 58245

Tutanak Tarihi: 10.09.2025

İmzasız dilekçe ile temyiz başvurusu yapılması.

. Bakanlığı 2022 yılı hesabına ait 51 sayılı İlamla ilgili olarak Genel Müdür . 54465 sayılı dosya ile temyize başvurmuşsa da adı geçen kişinin dosya kapsamında bulunan dilekçelerde imzası bulunmamaktadır.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Kanun yollarına başvurma" başlıklı 54'üncü maddesinde;

"Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi talepleri, Sayıştay Başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçeler Sayıştay Başkanlığına verilir veya gönderilir. İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı verilir.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Başvuruda bulunan kişinin ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.

b) İlamın tarihi, numarası.

c) İlgili hesabın adı ve yılı.

ç) Başvurunun konusu.

d) Hangi kanun yoluna başvurulduğu ve başvurunun hukuki sebepleri.

e) Varsa duruşma talebi.

(3) Dilekçelere ilgililer tarafından itirazlarını ispat edecek belgeler eklenir. Dilekçeler ve bunlara ekli belgelerin örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

(4) Dilekçelerin yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmediğine, ilgisine göre Temyiz Kurulu veya dairece karar verilirse, eksikliklerin on beş gün içinde tamamlatılması dilekçe sahibine tebliğ olunur. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmazsa, ilgisine göre Temyiz Kurulunca veya dairece başvurunun reddine karar verilir. Şu kadar ki, başvuru sahibinin kimliğini, imzasını, başvuru konusu ilam hükmünü ve hangi kanun yoluna hangi sebeple başvurulduğunu yeteri kadar belli edecek kayıtları ihtiva eden dilekçeler, diğer hususlar gösterilmemiş olsa bile kabul edilir." denilerek, temyiz talebinin imzalı dilekçe ile yapılması gerektiği, aksi takdirde talebin reddedileceği belirtilmiştir.

Buna göre 51 sayılı İlamla ilgili olarak temyiz başvurusu yapan Genel Müdür .'ün gönderdiği dilekçelerde imzası bulunmadığından, 54465 sayılı dosya kapsamındaki temyiz talebinin usulden REDDİNE, oy birliğiyle,

Karar verildiği 10.09.2025 tarih 58245 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.



