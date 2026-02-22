Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Muğla'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ekipler çalışma başlattı

22 Şubat 2026
Muğla'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Seydikemer ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı.

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

