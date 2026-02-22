Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında, sürücü kursu öğretmeni C.Ö. ile otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç. sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek istedi. C.Ö. ise otomobili sürmeye devam etti. Otomobilin hareket halinde olduğu anlar, bir başka otomobille seyir halindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan C.Ö. gözaltına alındı.