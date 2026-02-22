Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
İzmir'de tünel inşaatında evleri zarar gören mahalleliden belediyeye tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesince yapımı süren Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan Atamer Mahallesi sakinleri, mağduriyetleri giderilmediği gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi.

22 Şubat 2026
İzmir'de tünel inşaatında evleri zarar gören mahalleliden belediyeye tepki

Atamer Mahallesi sakinleri, 2612. Sokak'ta bir araya geldi, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, 2018 yılından bu yana sürdürülen tünel çalışmalarının özellikle son 2 yılda mahallede ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Bölgede 150'ye yakın evin zarar gördüğünü belirten Baştaş, vatandaşların barınma sorunu yaşadığını ve belediye tarafından somut bir adım atılmadığını savundu.

"Şu an bu evlerde yaşamak çok zor"

Baştaş, vatandaşlara güvence verilmediği için evlerini terk etmediklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkanı'nı mahalleye davet ediyoruz. Mahalle sakinleriyle bir araya gelip en azından onlara bir güvence versinler. Güvence vermedikleri sürece bu insanlar evlerini terk edip çıkmak istemiyorlar. Gittikçe evler birbirlerinden ayrılıyor. Şu an bu evlerde yaşamak çok zor. Belediye başkanlarının buraya gelmesi için burada büyük bir felaket mi olması gerekiyor?" diye konuştu.

"Ben bu fiyata bir gecekondu alamıyorum"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Kılıç, yetkililerin evlerinin tahliye edilmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "3 katlı evimin karşılığında bana 3 milyon 200 bin lira veriyorlar, ben bu fiyata bir gecekondu alamıyorum. Bu nasıl haktır?" dedi.

Necla Köprülü, evinin çatlaklar nedeniyle su aldığını ve rutubet oluştuğunu ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmeye gittiklerini, Tugay'ın kendilerine evlerinin yapılacağı sözü verdiğini fakat bunun gerçekleşmediğini belirtti.

İsmail Uçkun ise mahallede henüz yıkılıp yeniden yapılan bir ev bulunmadığını, belirsizlik yaşandığını söyledi.

Annesi ve halasına ait iki katlı binanın zarar gördüğünü aktaran Duygu Uzuntepe de can güvenliği nedeniyle evleri boşalttıklarını kaydetti.

