Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin aileye tehdit mesajları gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığı soruşturma derinleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kavgada bıçakla yaralanan ve hastanede tedavi gören O.Ç'nin babası F.Ç'nin şüphelilerden şikayetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildi.
Ekipler, babayı tehdit ettiği belirlenen 18 yaşın altındaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.