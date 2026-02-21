Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu'nda, 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı. Olayın ardından öğretmenin açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
10 yaşındaki çocuk, Ramazan ayının başlamasıyla okula başörtüsü takarak gitmek istedi. Ancak sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı.
Öğrencinin yakını, öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın." ifadelerini kullandığını söyledi.
AÇIĞA ALINDI
Öğrenciyi başörtüsünden dolayı sınıftan çıkartan öğretmenin açığa alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.