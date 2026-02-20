Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuruların 2026 yılının ilk 1,5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını açıkladı. 2025'in ilk haftalarında 30 bin olan başvuru sayısı, bu yıl yaklaşık 49 bine ulaştı. Memişoğlu, "Bu tablo milletimizin sağlığını seçtiğini gösteriyor" mesajını verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."