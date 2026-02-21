İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
Ürün ömrü kısalıyor, Çevresel yük artıyor

Troyes Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan araştırma, üreticilerin satış sürekliliğini sağlamak amacıyla ürün ömrünü dolaylı yöntemlerle kısaltabildiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre bu durum hem tüketiciyi hem çevreyi etkiliyor.

21 Şubat 2026
Ürün ömrü kısalıyor, Çevresel yük artıyor

Fransa'daki Troyes Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan "Planlı eskitmenin ve ürün ömrünün çevresel etkileri" başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, üreticilerin satış sürekliliğini sağlamak amacıyla ürünlerin kullanım süresini sınırlayan yöntemlere başvurabildiği görülüyor.

Enflasyondaki yükselişle de dünyada ve Türkiye'de de shrinkflation (shrinflasyon) ve skimpflation (skimpflasyon) kavramları hayatımıza girmişti. Shrinkflasyon, fiyat değiştirmemek amacıyla ürün boyutlarındaki küçülme, skimpflasyon da kalitedeki bozulma olarak tanımlanıyor. Böylelikle enflasyonist ortamlar ağırlıklı olmak üzere ürün maliyetlerini azaltarak üreticiler gizli fiyat yükselişlerine yöneliyor.

Diğer yandan kullanılan elektronik ürünlerin daha çabuk arızalanması, kıyafetlerin daha kısa sürede formunu kaybetmesi gibi ürünlerde de ömürlerin kısaldığı görülüyor.

Ürün dayanıklılığı azalıyor

Araştırmada, üreticilerin farklı yöntemlerle ürünlerin kullanım ömrünü dolaylı biçimde kısaltabildiği ifade ediliyor. Bunlar arasında garanti süresinin bitimine yakın arıza riskinin artması, yedek parça ve servis maliyetlerinin yükselmesi ile tasarım ve stil değişiklikleri nedeniyle ürünlerin psikolojik olarak eski hissettirilmesi yer alıyor.

Çalışma, bu uygulamaların tüketicilerin ürünlerini daha kısa sürede yenilemesine yol açtığını ve üretim döngüsünü hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Ekonomik ve çevresel etkiler

Araştırmaya göre ürün ömrünün kısalması, üretim miktarını artırarak doğal kaynak tüketimini artırıyor. Daha sık ürün değişimi ise elektronik atık başta olmak üzere atık miktarını büyütüyor. Bunun yanında enerji tüketimi ve karbon salımı da üretim süreçlerinin yoğunlaşmasıyla artış gösteriyor.

Çalışma, sürdürülebilir üretim için şirketlerin ürün tasarımından satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalarda uzun ömürlü kullanım stratejileri geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

İş modelleri ve tüketim alışkanlıkları

Araştırmada, ürün ömrünün yalnızca teknik tasarım değil, pazarlama stratejileri, inovasyon döngüsü ve tüketici davranışlarıyla birlikte şekillendiği belirtiliyor. Ürün dayanıklılığını artıran tasarım yaklaşımlarının benimsenmesi ve bakım-onarım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir üretim için önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Çalışma, ürünlerin daha uzun süre kullanılmasının çevresel etkileri azaltabileceğini ve üretim sistemlerinin bu doğrultuda yeniden yapılandırılmasının önem taşıdığını ortaya koyuyor.


