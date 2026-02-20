Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için "Umut Hakkı"nın mevcut hukuk sisteminde bulunmadığını açıkladı. Gürlek, "İdamdan çevrilen veya terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet alanlar için ceza ömür boyu infaz edilir. Yeni takdir yetkisi tamamen TBMM'nindir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 16:55, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 16:57
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Gürlek, avukat-müvekkil görüşmelerindeki sınırlama iddialarına ilişkin, "Somut ve ciddi bir güvenlik riski ortaya çıktığında, kanuna dayalı ve hakim kararıyla sınırlı tedbirler alınabilir. Bir görüşme delillerin yok edilmesine ya da örgütsel talimat aktarımına araç haline geliyorsa, hukuk devleti buna kayıtsız kalamaz. AİHM kararları da terör ve örgüt suçlarında, somut delil olması durumunda kısıtlamaları makul görmektedir. Bu her görüşmede değil, mahkeme kararı ve somut tespit olması halinde uygulanacaktır" dedi.

'GENEL AF SÖZ KONUSU DEĞİL'

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılacak yasal çalışmaların adresinin TBMM olduğunu ifade eden Gürlek, "Net ifade edeyim; yapılacak olası düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değil. Sürecin ana aktörü Meclis'tir, biz teknik destek veririz. En kritik eşik, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu tespiti devletin güvenlik birimleri yapacaktır. Mevzuatımızda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları için belli şartlarda koşullu salıverilme olsa da terör suçları bundan istisnadır. İdamdan çevrilen veya terör suçundan ağırlaştırılmış müebbet alanlar için ceza, ömür boyu infaz edilir. Dolayısıyla mevcut düzende bir 'Umut Hakkı' uygulaması bulunmuyor. Yeni bir takdirse tamamen TBMM'nindir" açıklamasında bulundu.

'SAHTE HESAPLAR KAPATILACAK'

Sanal medyada kimlik doğrulması düzenlemesine de değinen Gürlek, "Klavye delikanlılığı yapan artık açık kimliğiyle yapacak. Bir geçiş süreci öngörüyoruz; gerçek hesaba geçmeyen sahte hesaplar kapatılacak. Yurt dışındaki vatandaşlar için de pasaport ve cep telefonu doğrulaması şartı gelecek. Kimsenin özel hayatının sosyal medya üzerinden tartışılmasını, itibar suikastına uğramasını istemiyoruz" dedi.

