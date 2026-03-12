Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzin ve motorine 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi.

Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim, benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira15 kuruş olarak yansıdı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 60.39 TL

Motorin: 64.16 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 60.23 TL

Motorin: 64.00 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 61.35 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 61.63 TL

Motorin: 65.55 TL

LPG: 30.29 TL