Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinde tabelaya çifte indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzin ve motorine 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi.
Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim, benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira15 kuruş olarak yansıdı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 60.39 TL
Motorin: 64.16 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 60.23 TL
Motorin: 64.00 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 61.35 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 61.63 TL
Motorin: 65.55 TL
LPG: 30.29 TL