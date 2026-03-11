'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
İstismar iddiasıyla başlayan husumet, adliye önünde cinayetle bitti

Kocaeli'de bir yıl önce iki arkadaşı birbirine düşüren istismar iddiasının davasında facia yaşandı. Mahkeme salonunda yaşadıklarını anlatan kadın, duruşma çıkışında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 18:18, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 18:19
İstismar iddiasıyla başlayan husumet, adliye önünde cinayetle bitti

Olay, 31 Temmuz 2025 tarihinde Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın arkadaş olan Ahmet Furkan Ö. ile Emrah Çeliksoy arasında akaryakıt istasyonunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.'yü bıçaklayarak eve kaçtı. Ahmet Furkan Ö. de yaralı halde araçla Emrah Çeliksoy'un evine gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emrah., A.Ç., Y.E. ve B.G. yaralandı.

Olay yerinden kaçan Ahmet Furkan Ö., hastaneye giderken diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ile müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili Emrah Çeliksoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Emrah'ı abi gibi görüyordum"

Emrah Çeliksoy hakkında "öldürmeye teşebbüs", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "yaralama" suçundan açılan davanın duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sümeyye M. (25), çeşitli iddialarda bulundu. Sümeyye M., "Emrah, eşimin yakın arkadaşıydı. Ahmet ile 2020 yılında nişanlandık, anlaşmazlık yaşadık ve nişanı attık. Bu süreçte Emrah bana Ahmet'i kötüledi. Daha sonra bana gül getirmeye, yakınlık kurmaya başladı. Ben onu abi olarak görüyordum, onun da beni kardeşi olarak gördüğünü sanıyordum" dedi.

"Bana cinsel istismar uyguladı" iddiası

Sümeyye M., ifadesine şöyle devam etti:

"Bir gün dertleşmek maksadıyla beni bir otelin restoran bölümüne çağırdı. Ahmet de başka yerde iş arkadaşları ile eğleniyormuş. Bu durumu Emrah bana söyledi. Bu görüntüleri bana göstererek benim üzülmemi sağladı. Beraber alkol içtik. Sarhoş olduğum için otelde kalabileceğimi söyledi. Anneme öyle görünmemek için kabul ettim. Ancak o da odaya geldi ve bana cinsel istismar uyguladı. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Daha sonra Ahmet ile barıştık ve evlendik. Ancak ara ara mesaj atmaya devam ediyordu. Eşim bir mesajını gördü ve durumu sordu ben de baştan ne olduysa anlattım. Bu olaydan birkaç gün sonra da yaralama olayı gerçekleştiğini öğrendim. Biz Ahmet ile bu olaylar sebebiyle boşandık ancak kendisi bana çok destek oldu, 2 çocuğumuz var."

Emrah Çeliksoy ise tanığın anlatımlarını yalanladı.

"Zaten beni kalbimden bıçaklamışlar"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ahmet Furkan Ö. ise kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Zaten beni kalbimden bıçaklamışlar. Emrah'ın kapısına 'Benden ne istiyorsunuz' diye gittim ancak silahla üzerime geldi. Ben tutukluyum o tutuksuz, Mağdur olan benim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Duruşma çıkışı dehşet saçtı

Duruşma sona erdikten sonra adliye önüne çıkan taraflar arasında yeniden tartışma başladı. Mahkemede, uğradığını iddia ettiği cinsel istismarı anlatan Sümeyye M., adliye karşısındaki kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'un üzerine yürüdü. Öfkesine hakim olamayan genç kadın, Çeliksoy'u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Emrah Çeliksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Sümeyye M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

