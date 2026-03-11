Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji arz güvenliğine ilişkin, Hem akaryakıtta hem doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bizim ağırlıklı alımlarımız Hürmüz dışında, dolayısıyla bizim açımızdan şu anda bir risk gözükmüyor." dedi.

11 Mart 2026
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İran'daki gelişmeler nedeniyle doğal gaz konusunda endişe duymalı mıyız?" sorusu üzerine Bayraktar, "Doğal gaz konusunda endişe duymayın." karşılığını verdi.

Arz güvenliği konusunda bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Bayraktar, "Hem akaryakıtta hem doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Brent petroldeki fiyat artışına yönelik değerlendirmesi sorulan Bayraktar, "Dünyada ciddi bir arz kesintisi endişesi ve arz kesintisi söz konusu. Bundan dolayı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Ümit ediyorum en kısa zamanda hem bölgedeki bu çatışma sona erer hem de dünyadaki piyasalar biraz daha normalleşir. Bunun hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. İnşallah öyle olur." dedi.

Brent petroldeki fiyat yükselişine bağlı akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik yeni bir önlem alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Esas itibarıyla fiyatın yükselmesi ve aşağı düşmesinde ABD Başkanı'nın açıklamaları neticesinde savaşın bitme ihtimalinin belirmesi dolayısıyla arzın normale döneceği beklentisiyle fiyatlar biraz gevşedi. Ümit ediyoruz böyle olumlu gelişmeler ve açıklamalar petrolü normal seviyelerine döndürecektir. Bu sene için özellikle yılın geri kalanında da 60 dolarlar civarında bir öngörüde bulunmuştuk ama tabii şu anda bir savaş ortamı var."

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik soru üzerine Bayraktar, "Bizim ağırlıklı alımlarımız Hürmüz dışında, dolayısıyla bizim açımızdan şu anda bir risk gözükmüyor." dedi.

