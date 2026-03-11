Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Adli Olaylar

İmamoğlu Suç Örgütü davasında üçüncü gün

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu 407 sanıklı davanın üçüncü gün oturumu başladı. Tutuklu sanıkların savunmasının alınmasına devam ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 11:21, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 11:38
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada, 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılanmasına, ilk duruşmanın 3. oturumunda devam ediliyor.

Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

3. gün de gerginliklerle başladı

Bir önceki duruşmada iddianamenin özeti okunurken Ekrem İmamoğlu'nun oturma düzenine itiraz etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

İlk savunmayı tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı. Hakkında çantayla para taşıdığına dair iddia bulunduğunu belirten Erdoğdu, suçlamaları kabul etmedi.

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl hapis cezası talebi

Kasım 2025'te tamamlanan iddianamede, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen 143 eyleme ilişkin kamu zararının, suç tarihi itibarıyla yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

Örgüt şemasının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı" olduğu ileri sürülüyor; iddianamede ayrıca 6 örgüt yöneticisi ve çok sayıda örgüt üyesine yer veriliyor.

İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

