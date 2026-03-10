Borsa günü yükselişle tamamladı

Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 18:43, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 20:19
Yazdır

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 473,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 178 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63, holding endeksi yüzde 2,90 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en fazla yükselen yüzde 7,43 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağına ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi yerleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımlarla günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Öte yandan Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalış gösterdi.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon, ABD'de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları, federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber