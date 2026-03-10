Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 44,05 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 17:24, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,0830
|44,0840
|44,0490
|44,0500
|Avro
|51,0700
|51,0710
|51,2750
|51,2760
|Sterlin
|58,9620
|58,9720
|59,2680
|59,2780
|İsviçre frangı
|56,6290
|56,6390
|56,7960
|56,8060
|ANKARA
|ABD doları
|44,0530
|44,1330
|44,0190
|44,0990
|Avro
|51,0300
|51,1100
|51,2350
|51,3150
|Sterlin
|58,9020
|59,1120
|59,2080
|59,4180