Manavgat Belediyesi soruşturmasında 36 kişi daha gözaltında

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, MASAK raporları ve dijital materyaller incelendi. Bazı iş insanları ve turizmcilerin ruhsata ve projeye aykırı yapılar için Şükrü Sözen ve kardeşine rüşvet verdiği iddia edildi.

Bilirkişi raporlarında ise bazı ihalelerin menfaat karşılığı belirli firmalara verildiği ve kamu zararına yol açıldığı tespitine yer verildi. Tüm bu veriler veriler doğrultusunda yeni gözaltı kararları verildi.

Aralarında eski belediye başkan yardımcısı, müteahhitler ve otel sahiplerinin de olduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında CHP'li eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklu bulunuyor.