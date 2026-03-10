Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
İnternetten yemek siparişlerinde 'şeffaflık' dönemi

İnternet üzerinden yemek sipariş edilen platformlarda komisyon, kurye, reklam, hizmet bedeli gibi ücretler kesiliyor. Sipariş verenler çoğu kez yemek fiyatının ödeme kısmında neden arttığını anlayamıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararıyla artık yemek sipariş platformlarında yeni dönem başlıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Mart 2026 09:06, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 09:09
Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili yeni kararını devreye alıyor. Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

KOMİSYON BEDELİ, REKLAM BEDELİ, KAMPANYA KATILIM BEDELİ, KURYE HİZMET BEDELİ

Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformlar hızla yaygınlaşırken, aracı platformlar restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kesiyor. Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıkıyor.

"ASLİ HİZMETLER" ADI ALTINDA KEYFİ ÜCRETLER TALEP EDEMEYECEK

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak kritik bir karar aldı. Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterecek.

İNDİRİM GİBİ KAMPANYALARA KATILMAYI REDDEDEN RESTORANLARA KISITLAMA VEYA CEZA UYGULANAMAYACAK

Tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri yemek ücretinde hangi giderlerin satıcıdan tahsil edildiğini; komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli ve benzeri hizmet kalemleri şeklinde takip edebilecek. Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.

1 NİSAN 2026 TARİHİNE KADAR SÜRE TANINDI

Bakanlık, platformlardaki karmaşık komisyon hesaplamalarına da yeni düzen getirdi. Buna göre yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak. Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak. Bakanlık platformlara yeni kurallara uyum için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihten itibaren şeffaflık kurallarına uymayan platformlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.

