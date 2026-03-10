İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2026 08:36, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 09:04
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni soruşturma başlatıldı.
Örgütün terör faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerle bağlantılı sosyal medya kullanıcıları belirlendi. Söz konusu hesapları yöneten kişilerin örgütsel propaganda yaptıkları tespit edildi.
İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.