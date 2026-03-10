Katipe, adliye odasındaki görüntülerle şantaj

Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Katipe, adliye odasındaki görüntülerle şantaj

İstanbul'da bir adliyede katip olarak çalışan kadın, internetten tanıştığı ve ilişki yaşadığı bir şahsa, "yatırım sitelerinden kazanç" vaadiyle binlerce lirasını kaptırdı. Parasını geri alamayan kadın şikayetçi olunca, "adliye odasında aşk" iddiasıyla şantaj ve tehditle karşı karşıya kaldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Mart 2026 09:12, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 09:13
Yazdır
Katipe, adliye odasındaki görüntülerle şantaj

Katip olarak İstanbul'daki bir adliyede çalıştığı belirtilen M.A. isimli kadını, yatırım vaadiyle dolandırdığı ve ilişki görüntüleriyle şantaj yaptığı öne sürülen H. K. (34) hakkında dava açıldı.

İddiaya göre H.K. ile sosyal medyada tanışan M.A. arasında duygusal bir ilişki başladı. Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, H.K.'nın daha sonra yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından toplam 232 bin lira aldığı ileri sürüldü. Genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca H.K. hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikayetçi oldu.

"ADLİYE ODASINDA İLİŞKİ" ŞANTAJI

Bunun üzerine H.K., iddiaya göre M.A.'yı adliyede bir odada yaşadıkları ilişki anlarına ilişkin gizli görüntüleri, şikayetini geri çekmemesi halinde ailesine ve yakınlarına göndermekle tehdit etti. H. K., ifadesinde M.A.'ya attığı mesajları hatırlamadığını ve aralarında duygusal ilişki olmadığını öne sürdü. H.K., telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını söyledi. 'Şantaj' suçundan sabıkalı olan H. K. hakkında yine "şantaj" suçundan dava açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber