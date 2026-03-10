İBB yolsuzluk davasında ikinci gün: Dün neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 407 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası dün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda başladı.

Jandarma, Marmara Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmaya gelenlerin kimlik ve araç plakası kontrolü yapıldıktan sonra geçişine izin verildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşmayı Fransa ve Almanya Büyükelçilerinin de aralarında olduğu yabancı diplomatlar da izlerken davada gerginlikler yaşandı.

Ekrem İmamoğlu duruşma başlamadan söz almak istedi ancak mahkeme başkanı izin vermedi. Salonda tansiyon yükselirken İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Talepler reddedilirken davanın ilk celsesi savunmalar alınmadan sona erdi.

CHP'lilerin bir diğer tepkisi de savunma yapacak tutuklu sanıkların listesine yönelik. Listeye göre Aykut Erdoğdu ilk sırada, örgüt lideri olduğu öne sürülen İmamoğlu 106. sırada söz alacak.

Tüm bunlar yaşanırken cezaevi önünde de protesto vardı.

DURUŞMA NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK

Duruşmaların nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü olacak şekilde yapılması planlanıyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor.

İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor.

SAVCILIKTAN AHTAPOT BENZETMESİ

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YIL İSTENDİ

142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

15 İSİM GİZLİ TANIK OLDU

Soruşturmanın seyri etkin pişmanlık faydalanan 76 sanıkla gizli tanık olan 15 ismin verdiği ifadelerde değişti. Gizli tanıklara İlke, Gürgen, Çınar, Rüzgar, Sekoya, Zeytin, Martı, Meşe, Kartal, Ladin, Doğan, Maun, Mimoza, Köknar ve Şahin kod isimleri verildi.

Sanıklar arasında Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlıkları görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ile sanatçı Ercan Saatçi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da var.



